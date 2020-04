“Sono stato estremamente deluso dalla risposta europea al Covid-19”. È con questa motivazione che il professor Mauro Ferrari si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio europeo per la ricerca (Erc), la principale istituzione scientifica dell'Ue (GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE).

Il professor Ferrari era in carica dal primo gennaio

“Ero arrivato alla guida dell'Erc come un fervente sostenitore dell'Ue”, ma “la crisi del Covid-19 ha completamente cambiato la mia opinione anche se continuo a sostenere con entusiasmo l'idea della collaborazione internazionale”, ha detto Ferrari al Financial Times online. Il professore era alla guida dell’Erc dal primo gennaio scorso.

Le dimissioni

Secondo quanto scrive il Ft, Ferrari ha deciso di presentare le sue dimissioni alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, lunedì pomeriggio. Una decisione, continua il giornale, dovuta al fatto di non essere riuscito a persuadere Bruxelles a mettere in piedi un programma scientifico su larga scale per combattere il coronavirus.

La sua proposta bocciata dal Consiglio scientifico dell'Erc

Noto come uno dei principali esperti a livello mondiale nel campo della nanomedicina e per anni ricercatore sul cancro negli Stati Uniti, Ferrari è entrato in rotta di collisione con Bruxelles da inizio marzo, quando era diventato evidente che la pandemia sarebbe stata una tragedia senza precedenti. La sua proposta per creare un programma speciale per combattere e studiare le contromisure mediche per superare la crisi è stata bocciata all'unanimità dal Consiglio scientifico dell'Erc. Ferrari ha poi lavorato a stretto contatto con von der Leyen per mettere a punto un piano per contrastare la diffusione della pandemia, piano che si è poi arenato, in sostanza, sulle secche delle procedure burocratiche.