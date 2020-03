"Ho avuto una telefonata interessante con il primo ministro italiano. Giuseppe è stato molto, molto contento". Così Donad Trump ha parlato del suo colloquio con Giuseppe Conte durante la conferenza stampa in cui ieri ha annunciato 100 milioni di dollari in aiuti sanitari inviati al nostro Paese per l'emergenza coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - DIFFUSIONE DEL VIRUS NEL MONDO IN UNA MAPPA AGGIORNATA).

Aiuti anche alla Spagna

"Stiamo mandando un sacco di varie cose di cui ora non abbiamo bisogno e li stiamo aiutando anche finanziariamente. Stiamo aiutando molto e stiamo lavorando a stretto contatto con l'Italia, ma anche con la Spagna, stiamo lavorando con tutti", ha riferito ancora Trump.

A New York un ospedale da campo a Central Park

Nel frattempo i casi in Usa continuano a salire e a New York è stato allestito un ospedale da campo (FOTO - VIDEO). Sempre nella Grande Mela, per far fronte all'emergenza sanitaria, è arrivata una nave-ospedale che aiuterà a gestire i malati non covid19.