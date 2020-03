Pieni poteri al premier ungherese Viktor Orban, che potrà governare sulla base di decreti e tenere chiuso il Parlamento, senza limiti di tempo. Spetterà solo a Orban, inoltre, determinare quando finirà lo stato di emergenza. È la legge approvata oggi dal Parlamento nell'ambito delle misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULL’UNGHERIA – LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE). Tra i poteri al premier Orban, poi, c’è anche la facoltà di cambiare o sospendere leggi esistenti e quella di bloccare le elezioni. Inoltre, chi diramerà "false notizie" rischierà da 1 a 5 anni di carcere. Hanno votato a favore i deputati di Fidesz - il partito di Orban - e alcuni dell'estrema destra. La legge è passata con 138 voti favorevoli contro 53 contrari. L'opposizione ha cercato di far inserire nel testo una limitazione temporale di 90 giorni, garantendo in cambio il suo appoggio, ma Orban ha rifiutato.

Le opposizioni: “Inizia la dittatura di Orban”

Durissime le prime reazioni delle opposizioni: "Oggi inizia la dittatura senza maschera di Orban", ha detto il leader dei socialisti ungheresi Bertalan Toth. Anche il presidente del partito nazionalista Jobbik parla di "colpo di Stato", affermando che la situazione attuale non giustifica affatto lo stato di emergenza così come si configura nella legge. Accuse a cui Orban ha replicato con questa frase: “L'opposizione sta dalla parte del virus".

Coronavirus, la situazione in Ungheria

In Ungheria finora sono stati certificati soltanto 447 contagiati da coronavirus, 15 è il numero delle vittime. I dati reali potrebbero essere però più alti, anche 15 volte di più. I servizi sanitari effettuano pochissimi tamponi: dall'inizio dell'epidemia ne sono stati realizzati poco più di 13 mila. Negli ospedali mancano tute, guanti e mascherine protettive, e ci sono soltanto 2560 apparecchi di respirazione, in tutto il paese.

Renzi: "Orban cambi idea, o l'Ungheria sia cacciata dall'Ue"

Anche in Italia si registrano le prime reazioni. "Ho il diritto, e il dovere, di dire che dopo quello che ha fatto Orban oggi l'Unione Europea deve battere un colpo e fargli cambiare idea", afferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi su Twitter. "O, più semplicemente, cacciare l'Ungheria dall'Unione". Per +Europa "Orban ha trasformato ufficialmente l'Ungheria in un regime autoritario, dopo avere adottato in precedenza atti contro le minoranze, la libertà di stampa e i diritti umani. Orban è diventato ormai il vero e proprio virus antidemocratico nel corpo dell'Unione".