Sale a 34.018 il numero delle persone morte e risultate positive al Covid-19 nel mondo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Secondo l'aggiornamento alle 8 del 30 marzo dei dati della Johns Hopkins University, che mette insieme cifre dell'Oms e delle autorità locali, dall'inizio della pandemia i pazienti risultati positivi al Coronavirus sono stati 723.700 e i guariti 152.032 (LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA - LA SITUAZIONE IN ITALIA).

I Paesi con più contagiati e morti

In testa per numero di contagi gli Stati Uniti che registrano oltre 143 mila casi, un quinto della cifra globale. Seguono l'Italia (97.689), che oggi rischia di superare la soglia dei 100 mila, e la Cina con 82.152 che potrebbe essere raggiunta dalla Spagna (80.110). L'Italia ha però ancora il numero più alto di decessi con 10.779 vittime, seguono Spagna (6.803) e Cina (3.308) (TRUMP PROLUNGA LE RESTRIZIONI).

La situazione nel mondo

Continuano a crescere i contagi anche in Germania (62.435), Francia (40.723), Iran (38.309), Regno Unito (19.784), Svizzera (14.829) e Olanda (10.930). Sono 2.640 i morti in Iran, 2.606 in Francia, 2.514 negli Usa, 1.228 nel Regno Unito, 771 in Olanda e 541 in Germania e 431 in Belgio.