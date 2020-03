Filippine, esplode aeroambulanza a Manila: 8 morti. VIDEO

Un aereo utilizzato per assistenza medica è esploso oggi in fase di decollo dall'aeroporto di Manila con destinazione Tokyo. Lo riferiscono le autorità spiegando che tutte le otto persone a bordo sono morte. Il mezzo doveva trasportare un paziente in Giappone. Avrebbe preso fuoco alla fine della pista dove stava per decollare. Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie LIVE