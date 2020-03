Un filmato per aumentare la consapevolezza sugli effetti devastanti del coronavirus: è questo lo scopo di Andy Hardwick, protagonista di un video pubblicato su Facebook per mostrare al mondo gli effetti reali del Covid-19. L'uomo, residente nella città inlgese di Wickford, non aveva problemi di salute e ha sempre mantenuto uno stile di vita sano. Ma il coronavirus lo ha colpito duramente.

Il racconto di Andy Hardwick

Nel video Andy Hardwick, 51 anni, spiega dettagliatamente l'evoluzione del virus. "Inizia con una tosse molto secca, che fa arrossare la gola", sottolinea l'uomo, prostrato dal Covid-19. "La mia colonna vertebrale fa male, la mia schiena fa male, il mio collo fa male. Non vuoi parlare, rimani a corto di fiato se ti muovi, e non riesci ad alzare la testa dal cuscino", spiega Hardwick nel video, che ha ormai raggiunto oltre 38 mila visualizzazioni. Ma il malessere non è costante. Il signor Hardwick spiega che arriva "a ondate, si sente del sollievo e poi va via... Fa veramente male, non assomiglia a niente che ho avuto in passato. Non lo augurerei al mio peggior nemico".

Un video per aumentare la consapevolezza

A condividere il video su Facebook è stata la signora Hardwick. "Non sono una persona che ama condividere sui social, ma mio marito ha il coronavirus e, per aumentare la consapevolezza sul fenomeno, ha fatto un video che mostra quanto sia reale questo orribile virus", scrive Nicola Hardwick sul suo profilo. "Vi prego, gente, tenete la distanza sociale, questo orribile virus non bada a quanto siete vecchi o in salute, guardare i vostri cari annaspare per respirare spezza il cuore". Secondo quanto riportato dal Guardian, la moglie di Andy ha raccontato che, guardando il video, nemmeno i più cari amici di suo marito lo avevano riconosciuto. "È come se non avesse più energie", ha aggiunto la moglie.