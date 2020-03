"Merci Madame", grazie signora. Così il presidente francese Macron ringrazia, su Twitter, tutti i cassieri e i dipendenti dei supermercati francesi, che nei giorni dell'emergenza coronavirus sono al lavoro, rischiando di ammalarsi. E lo fa con condividendo sui social un video in cui si vede una cassiera piangere durante il turno: "E' grazie a lei e ai suoi colleghi se possiamo, tutti insieme, lottare contro il COVI-19 - scrive il presidente - Per assicurare la vostra sicurezza il Paese si è impegnato in uno sforzo senza precedenti per produrre mascherine e gel disinfettante".

La cassiera: "Avevo paura, ma siamo qui per gli altri"

Nel video, parte di un reportage del canale TF1, si vede una cassiera - molto stanca - raccontare che alcuni clienti ringraziano i dipendenti per la loro presenza e per il loro coraggio. "Avevo anche io paura a venire al lavoro in piena epidemia", racconta, "senza sapere quello che uno riporta a casa con sé. Ma siamo qui per gli altri, così che possano venire a fare la spesa. Se non venissimo più, diventerebbe complicato trovare gli alimenti, sfamarsi".

La situazione in Francia

Intanto nel Paese i contagi da coronavirus hanno superato i 22mila, con oltre 1100 decessi. Il direttore generale dell'Assistenza pubblica parigina ha chiesto aiuti: "Non voglio che ci siano per i respiratori le stesse difficoltà che abbiamo avuto con le mascherine".