Sono oltre 22mila le persone positive al Coronavirus accertate in Francia, dall’inizio dell’emergenza (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). L’ultimo allarme arriva dalla regione di Parigi, l’Ile-de-France, dove oltre 1.000 pazienti affetti da Covid-19 in gravi condizioni. Un numero reso noto dal direttore generale dell'Assistenza pubblica parigina, Martin Hirsch, che ha lanciato un "appello agli aiuti" (LE INDICAZIONI DELLA FARNESINA PER LA FRANCIA - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO)

L’appello dalla regione di Parigi

E' indispensabile, ha detto Hirsch a France Info, "che io possa offrire ad ogni malato grave un respiratore - ha detto Hirsch a France Info - non voglio che ci siano per i respiratori le stesse difficoltà che abbiamo avuto con le mascherine".

La situazione in Francia

I contagi in Francia dall’inizio della pandemia sono 22.600, secondo l’ultimo aggiornamento del 25 marzo dei dati della John Hopkins University. Sono 1.100 i morti e 3.281 i guariti. Il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, nella serata di martedì 24 marzo, ha fatto sapere che la Francia pratica ormai quasi 10.000 test al giorno e che nelle prossime settimane questa cifra raddoppierà e poi triplicherà.

“Decessi in ospedale solo una parte dei morti totali”

Gli oltre mille morti finora registrati negli ospedali francesi per Coronavirus, ha inoltre spiegato Salomon, "rappresentano soltanto una piccola parte della mortalità" in Francia. "I due principali luoghi di decesso sono l'ospedale e le case di riposo" ha detto Salomon, annunciando "per i prossimi giorni" l'avvio di un sistema "di conteggio quotidiano della mortalità" negli istituti per persone anziane.