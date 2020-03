Coronavirus, il presidente del Brasile Bolsonaro fa un secondo test

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è sottoposto oggi al secondo test per il coronavirus. Il primo test, venerdì scorso, aveva dato esito negativo, ma con un giallo. Alcuni media brasiliani avevano confermato la positività del presidente dopo l'analisi del primo test, citando fonti dirette nel Planalto, la sede ufficiale della presidenza. Bolsonaro, in una trasmissione televisiva nella notte tra il 12 e il 13 marzo, era apparso con una mascherina di protezione, dopo che un suo stretto collaboratore era stato trovato positivo al rientro dalla Florida. "Indosso una mascherina - aveva spiegato il leader - perché una delle persone che sono venute sul mio volo è scesa a San Paolo, ha fatto il test ed è risultata positiva. Non ci sono ancora risultati sul mio test". Poi, per rendere più esplicito il messaggio, il presidente aveva postato una sua foto in cui faceva il gesto dell'ombrello.

Prima vittima in Brasile nello stato di San Paolo

Intanto si registra la prima morte per coronavirus nel Paese. La segreteria di Sanità dello Stato di San Paolo ha confermato oggi che un residente della città omonima è morto stamane, senza fornire il nome, il sesso o l'età della vittima. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, nello Stato di San Paolo si concentra il maggior numero (152) dei casi di coronavirus confermati in Brasile, che in totale sono 234.