Negozi chiusi, orari ridotti per bar e ristoranti, stop a teatri, cinema, discoteche e servizi religiosi. Sono alcune delle misure contenute nel piano del governo tedesco - anticipato da Bild Zeitung - per contrastare la diffusione del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI). Secondo Bild, la vittime in Germania sono salite a 16, mentre i contagi sono oltre 6.500. La cancelliera Angela Merkel parlerà in una conferenza stampa alle 18, e dall'esecutivo di Berlino non sono stati per ora forniti ulteriori dettagli sui provvedimenti. (LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI - IL DOCUMENTO SEGRETO SULLA GRAN BRETAGNA - LE CODE NEI SUPERMERCATI NEL MONDO - A MADRID E BARCELLONA STRADE DESERTE - FCA CHIUDE LE FABBRICHE IN EUROPA)

Stop a cinema, teatri e servizi religiosi

Secondo il tabloid, che parla di provvedimenti "molto duri", il governo tedesco avrebbe già sottoposto a tutti i Laender una lista di "raccomandazioni". I ristoranti dovranno chiudere al più tardi alle 18 e potranno aprire alle 6 del mattino, mentre è previsto lo stop totale per teatri, cinema e sale da concerti. Niente servizi religiosi in chiese, moschee, sinagoghe e nei "ritrovi di altre comunità di fede". Nel pacchetto di misure, secondo le anticipazioni, anche lo stop ai pernottamenti per i turisti e restrizioni per le visite negli ospedali. Per chi rientra da "aree a rischio" vige il divieto d'ingresso in scuole, università e asili.

Via libera ad alimentari, banche e farmacie

Rimarranno invece aperti gli alimentari, i supermercati, le farmacie, i benzinai, le banche, gli uffici postali e i punti di vendita della grande distribuzione. Possono continuare ad esercitare le proprie professioni anche gli artigiani ed il terziario.

Controlli ai confini

In mattinata, il portavoce del ministro degli Interni tedesco, Steve Alter, ha anche annunciato: "Non abbiamo chiuso le frontiere ma abbiamo introdotto controlli ai confini" terrestri con Austria, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Danimarca. Al momento la misura non riguarda gli aeroporti e il traffico aereo, ma prevede di limitare l'ingresso in Germania a chi non ha "stringenti necessità", quindi a chi viaggia per turismo, ha aggiunto il portavoce. Via libera invece ai pendolari e al traffico di merci.

Le misure in Baviera

Alcuni provvedimenti per prevenire il diffondersi del coronavirus sono già stati annunciati dal presidente della Baviera, Markus Soeder: nel Land resteranno chiusi - oltre alle scuole - negozi, sale cinematografiche, saune, terme, palestre, parchi giochi, ludoteche, teatri, biblioteche, musei e locali. Le attività che offrono cibo al pubblico potranno restare aperte dalle 6 fino alle 15, ma con dei limiti: non si potranno accogliere più di 30 persone e dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza. Supermercati drogherie, farmacie, banche e benzinai resteranno aperti fino alle 22 e saranno operativi anche la domenica.

Soeder: "Situazione molto seria"

"Il 'whatever it takes', che qualche volta si invoca, vale per la Germania e per la Baviera - ha detto Soeder - La situazione è molto seria, le conseguenze potrebbero essere peggiori di una crisi finanziaria, noi agiremo". "Non lasciamo nessuno da solo", ha aggiunto il presidente della Baviera, annunciando 10 miliardi di fondi per contrastare l'impatto del coronavirus.