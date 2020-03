Luca Tacchetto, liberato l'italiano rapito in Burkina Faso

Luca Tacchetto e la compagna canadese Edith Blais sono stati liberati in Mali nel corso di una operazione che ha visto coinvolta la missione dell'Onu in Mali Minusma. I due si troverebbero, in buone condizioni, e starebbero tornando a Bamako per poi far rientro in Italia. Sono in corso contatti tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo collega canadese, Francois-Philippe Champagne. L'operazione è stata seguita anche dall'Unità di Crisi della Farnesina. Burkina Faso: Luca Tecchetto, 30enne italiano, è scomparso nel nulla