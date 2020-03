Scuole chiuse in tutta la Germania. I 16 Länder tedeschi, a causa dell'emergenza coronavirus, hanno preso la stessa decisione sulle strutture scolastiche e scelto di tenere le porte serrate fino al 20 aprile (AGGIORNAMENTI). Nel Paese sono le singole regioni, e non il governo, a decidere autonomamente sugli istituti scolastici. Fino a venerdì 14 marzo erano stati solo 13 i Länder a optare per la misura che chiude i cancelli di asili e istituti di tutti gli ordini. Intanto, dopo che la Lega calcio tedesca ha annunciato lo stop al campionato, è stata annullata anche l'amichevole Germania-Italia. Il Paese chiede, inoltre, a chiunque ritorni da Italia, Austria e Svizzera di mettersi in auto-isolamento per due settimane nel tentativo di evitare la diffusione del virus. In Germania, al 14 marzo, i casi registrati sono oltre 3.700 (LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE IN ITALIA).

Scuole chiuse anche in Meclemburgo

L'ultima regione a chiudere le scuole è il Meclemburgo. Ad annunciare la decisione è stata la governatrice del Land nord-orientale, Manuela Schwesig. Nel territorio, dove per ora sono stati registrati 35 casi di infezione, sono previste forme di assistenza per i figli di persone che non possono assentarsi dal lavoro: per esempio personale sanitario, agenti di polizia, funzionari di giustizia o vigili del fuoco.

Vietati eventi pubblici in Turingia

La Turingia ha scelto di vietare, fino al 10 aprile, tutti gli eventi pubblici con oltre 50 partecipanti. Le manifestazioni con meno di 50 partecipanti, invece, sono fortemente sconsigliate.

Annullata amichevole Germania-Italia

Non si disputerà neanche l'amichevole Germania-Italia, in programma il 31 marzo a Norimberga, in Baviera. La Figc ha fatto sapere che la Federcalcio tedesca ha ricevuto la comunicazione delle autorità cittadine che vietano eventi superiori a 100 persone e di conseguenza ha deciso di annullare la gara, che negli ultimi giorni era stata già prevista a porte chiuse a causa dell'evoluzione dell'emergenza virus Covid-19.