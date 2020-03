Alcuni Länder tedeschi, tra cui la Baviera e il Saarland, hanno deciso di chiudere tutte le scuole fino al 6 aprile (quando inizieranno le vacanze di Pasqua) per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus (AGGIORNAMENTI). Si tratta di una misura a livello regionale e non federale. Altri Länder hanno fatto sapere che prenderanno una decisione oggi. E oggi anche Berlino dovrebbe annunciare alcune misure (LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE IN ITALIA).

Scuole chiuse in alcuni Länder

In Germania l’istruzione è di competenza delle regioni e non dello Stato, per cui le scuole non si chiudono in modo generalizzato in tutto il Paese. Ieri, giovedì 12 marzo, la cancelliera Angela Merkel ha incontrato i presidenti dei Länder per discutere della questione e ha sottolineato che saranno loro a prendere le decisioni, anche a seconda della situazione dei contagi. La ministra del governo federale Anja Karliczek ha detto di essere contraria alla chiusura generalizzata delle scuole, per le conseguenze che questo comporta nella società, ma ha anche sottolineato la necessità di valutare la situazione ogni giorno.

Oltre 2mila i casi in Germania

Oltre alla chiusura delle scuole, la Baviera - come ha annunciato il presidente Markus Soeder - ha introdotto anche il divieto di visita ai parenti nei centri per anziani e nelle case di cura. “Quello che sta succedendo in Italia, dove si deve decidere fra quali pazienti salvare, non può essere compatibile con il nostro senso di umanità. Dobbiamo aumentare i posti letti negli ospedali per i pazienti di coronavirus”, ha detto. In Germania, secondo i dati del 12 marzo, i casi registrati sono 2.400 e le vittime cinque. Particolarmente colpiti sono il Land del Nordreno-Westfalia (con oltre 900 casi), la Baviera (almeno 500) e il Baden-Wuerttemberg (oltre 330). L'ultima vittima, la quinta, è un uomo di 80 anni morto in Baviera.