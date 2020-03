Anche Gloria Gaynor ha voluto diffondere un messaggio per invitare le persone a rispettare le indicazioni delle autorità per contenere la diffusione del coronavirus (LA SITUAZIONE IN ITALIA - GRAFICI E MAPPE). In un video postato su Tik Tok e su Instagram, l’artista 70enne canta la sua celebre “I will survive” (“Sopravviverò”) mentre nel frattempo si lava le mani. Nel messaggio la Gaynor ha scritto: “Bastano solo 20 secondi per sopravvivere! State tutti al sicuro e in salute. Lavatevi le mani spesso ogni giorno per 20 secondi o più”. Coronavirus, le notizie dall’Italia e dal mondo. LIVE LIVE