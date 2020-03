Coronavirus, aumentano i contagi in Spagna: Madrid ferma tutto

Sono oltre 2mila con più di 50 decessi i casi di Coronavirus in Spagna. Secondo il ministero della Salute del Paese iberico, è la Comunità autonoma di Madrid, che comprende dunque la capitale, la zona più colpita con oltre mille positivi e più di 30 morti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE MISURE ADOTTATE DA TRUMP)

A Madrid tutto chiuso

Essendo dunque la città spagnola con più casi di Covid-19, le autorità hanno deciso che a Madrid, almeno fino al prossimo 26 marzo, saranno chiuse tutte le scuole e le università ma anche teatri, biblioteche, centri culturali, educativi e sportivi. Sospesi inoltre tutti gli eventi pubblici, inclusa la mezza maratona in programma per il 29 marzo. (OMS DICHIARA PANDEMIA - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA).

Madrid chiede misure ancora più stringenti

Secondo quanto riportato da El Mundo, la Comunità autonoma di Madrid avrebbe chiesto al governo centrale "misure più stringenti per i prossimi dieci giorni". Una richiesta che, riporta il quotidiano madrileno, non è stata accettata dal ministero della salute almeno fino al prossimo lunedì. Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità madrilena, avrebbe chiesto il rinforzo del personale ospedaliero, ulteriori finanziamenti economici per il sistema sanitario e un piano specifico per gli ultra 65enni e gli infetti ma anche il potenziamento dello smartworking. "Tutte le misure finora adottate sono state introdotte in maniera coordinata non soltanto con Madrid, ma con tutte le altre Comunità autonome", ha fatto sapere il ministero della Salute non ritenendo al momento necessarie le ulteriori misure chieste da Madrid.