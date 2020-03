Lo zar di Russia potrebbe restare in carica fino al 2036. Vladimir Putin, a sorpresa ma forse nemmeno troppo, è intervenuto alla Duma e si è detto disponibile a continuare con un nuovo mandato al Cremlino dopo la scadenza nel 2024, qualora lo approvasse la Corte costituzionale. Con un colpo di spugna, dunque, il presidente potrebbe restare in carica per altri mandati.

La riforma costituzionale

Ad aprire la partita è stato l'emendamento approvato dal Parlamento, con 380 voti a favore e 43 contrari, presentato dalla deputata Valentina Tereshkova, prima cosmonauta nella storia. L'emendamento specifica che il limite dei due mandati presidenziali "non impedisce alla persona che ha ricoperto o ricopre la carica di presidente della Federazione Russa, al momento dell'entrata in vigore della modifica, di partecipare come candidato alle elezioni presidenziali". Immediata la replica di Putin, un fine gioco politico. Il presidente ha prima respinto la proposta, affermando che “la Russia ha esaurito la sua quota di rivoluzioni” e aggiungendo che “lo sviluppo deve seguire una logica evolutiva e il presidente deve essere il garante della Costituzione". Poi, però, mostrando la sua indiscussa abilità, ha concesso che, se il Parlamento "deciderà di approvare l’emendamento” e se sia "la Corte Costituzionale" che "il popolo russo", il giorno del voto nazionale, daranno luce verde, allora lo sosterrà.

Fine al limiti dei due mandati

Alla fine, la Duma ha optato per il reset, ovvero non applicare il limite ai due mandati consecutivi previsto oggi dalla Costituzione a chi ha ricoperto la carica sinora. Ovvero Putin. "Vedremo cosa accadrà dopo il 2024", ha non a caso concluso lo zar, restando sul vago, a partita conclusa.

Lo zar di Russia

L'unica persona che ha esercitato due mandati presidenziali è Putin, dal momento che Dmitrij Medvedev ha ricoperto la carica solo per un mandato (2008-2012). L'iter della riforma costituzionale prevede una terza lettura alla Duma, il passaggio al Senato, l'approvazione da parte dei consigli regionali, la firma presidenziale e, a sigillo, il voto nazionale (ancora si evita il termine referendum) previsto per il 22 aprile, benché la data non sia ancora ufficiale. Si tratta di pure formalità, sostengono in molti. L’esito dunque appare scontato.