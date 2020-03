La ministra della Salute britannica Nadine Dorries è risultata positiva al test sul Coronavirus ed è in autoisolamento. Dorries è la prima membra del Parlamento del Regno Unito a cui è stata diagnosticata la Covid-19 (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO IN ITALIA). In Uk, l’ultimo bilancio sull’emergenza parla di sei morti e 382 casi di contagio, con un aumento di 54 nell’ultimo giorno. A causa dell’emergenza sanitaria, in Inghilterra salta la partita di Premier Manchester City-Arsenal.

La ministra Dorries: "Più preoccupata per mia madre"

La ministra della Salute ha confermato la positività in una nota e ha fatto sapere che “l’agenzia per la salute pubblica inglese ha avviato una traccia dettagliata delle persone con cui sono entrata in contatto". Il Times ha riferito che Dorries ha visto numerose persone in Parlamento la scorsa settimana e ha partecipato a un ricevimento con il premier Boris Johnson. In un tweet Dorries ha aggiunto: “Sono più preoccupata per la mia mamma di 84 anni che sta con me e ha iniziato ad avere la tosse. Sarà sottoposta al test”.

Rinviata City-Arsenal, primo stop in Premier

Il coronavirus in Inghilterra inizia ad avere effetti anche sullo sport. Il Manchester City ha annunciato il rinvio della partita di campionato contro l’Arsenal, che era in programma per stasera. "La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici, dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell'Arsenal sono stati in contatto col proprietario dell'Olympiakos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19", ha dichiarato il club inglese in un comunicato.