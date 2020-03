Coronavirus, Greta Thunberg convoca i Fridays For Future online

L’emergenza per il coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA)non risparmia i Fridays For Future, e allora Greta corre ai ripari: se non si potrà sfilare per le strade delle città, le manifestazioni proseguiranno nelle piazze virtuali.

Appello agli attivisti

Attraverso il suo profilo Twitter, la giovane attivista svedese ha lanciato l’hashtag #ClimateStrikeOnline, con l’invito a proseguire la mobilitazione ambientalista sui social network. “Non possiamo risolvere una crisi senza trattarla come tale, e dobbiamo unirci intorno alla scienza: gli esperti ci chiedono di evitare grandi assembramenti per riuscire a rallentare la diffusione del coronavirus”, scrive Greta nel suo messaggio.

So keep your numbers low but your spirits high and let’s take one week at the time.

You can join the #DigitalStrike for upcoming Fridays- post a photo of you striking with a sign and use the hashtag #ClimateStrikeOnline !#fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate 4/4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 11, 2020

“Per questo suggerisco personalmente di seguire il loro parere, soprattutto nelle aree ad alto rischio. Noi giovani siamo i meno colpiti dal virus, ma è essenziale che ci comportiamo in modo solidale con i più vulnerabili. Dobbiamo trovare un modo per diffondere la consapevolezza sulla crisi ecologica senza coinvolgere grandi folle”, prosegue. Di qui, la proposta: “Nei prossimi venerdì unitevi allo ‘sciopero digitale’ e postate vostre foto con un cartello, e l’hashtag #ClimateStrikeOnline”.

Aumentano i divieti

Un numero sempre crescente di Paesi sta vietando raduni pubblici, e le manifestazioni per il clima non hanno smesso di attrarre grandi folle: l’ultima volta, venerdì scorso, erano in migliaia ad accompagnare Greta a Bruxelles, dove l’attivista è stata ricevuta dai vertici dell’Unione Europea.