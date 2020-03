"Siamo soltanto all'inizio di questa epidemia" di coronavirus in Francia: a dirlo questa mattina il presidente francese, Emmanuel Macron, mentre l’ultimo bollettino del ministero della Salute parla di 30 morti e 1.606 persone contagiate. Le autorità francesi precisano che l'allerta resta ancora allo 'stadio 2', quella precedente all'epidemia. La maggior parte dei decessi riguardano persone "oltre i 70 anni e con altre patologie”. "Siamo solo all'inizio, bisogna essere molto chiari, lucidi - ha aggiunto Macron, visitando una centrale che gestisce le chiamate urgenti in un ospedale parigino -. Siamo organizzati e in particolare i nostri Pronto Soccorso affrontano l'inizio della crisi” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA). Intanto è stato deciso che tutte le partite del campionato di calcio previste entro il 15 aprile si giocheranno a porte chiuse. come ha annunciato la Lega calcio francese (Lfp).

Sette cluster, anche la Corsica

I cluster sono diventati sette in Francia con l'aggiunta della Corsica: Ajaccio, con 38 casi, l'Alta Savoia con due villaggi, l'Oise a nord di Parigi, Mulhouse e l'Alto Reno nell'est del Paese con il focolaio scaturito dal raduno di 2.000 evangelici, il Morbihan nel nord e il focolaio dei turisti di ritorno da un viaggio organizzato in Egitto.

Contagiato anche ministro Cultura: "Lavora da casa"

Ieri sera è stato reso noto che anche il ministro della Cultura francese, Franck Riester, risulta contagiato. “Continua a lavorare da casa anche se ha un po' di febbre e il mal di testa, come per una normale influenza”, ha riferito il presidente dell'Assemblée Nationale francese, Richard Ferrand. Il primo contagiato, il deputato dei Republicains, deputato Jean-Luc Reitzer, è l'unico in rianimazione, ma le sue condizioni sono "stazionarie". All'Assemblée, oltre ai 5 deputati e ai due dipendenti già segnalati, "9 persone sono state sottoposte a test e sono risultate negative" e affette da "bronchiti o influenze tradizionali”.

Il governo si appella alle aziende tech

La Francia si appella intanto alle aziende attive nel settore dell'innovazione tecnologica affinché concedano i necessari strumenti di lavoro a distanza a tariffe ridotte se non gratuitamente, così da consentire all'economia di far fronte alla crisi. "Auspichiamo che le aziende digitali si mobilitino in questa crisi e che facciano in modo di mettere i loro servizi a disposizione in modo gratuito o a tariffe scontate", ha dichiarato il segretario di Stato responsabile per l'Innovazione Digitale, Cédric O, intervistato da BFM-Business. Parigi invita, in particolare, start up e imprese ad inviare proposte e soluzioni all'indirizzo mail: mobilisation-covid@numerique.gouv.fr. "Scriveteci, segnalateci tutte le soluzioni che siete pronti a mettere a disposizione delle aziende e dei cittadini", continua Cédric O, secondo cui la crisi legata al Covid-19 farà fare un "salto in avanti assolutamente straordinario" alla digitalizzazione di un certo numero di pratiche, dall'istruzione fino alla telemedicina.