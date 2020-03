Sale il bilancio dei casi di coronavirus negli Stati Uniti: la cifra complessiva è arrivata a 338 persone contagiate (LO SPECIALE SUL CORONAVIRUS - ANTIVIRUS: L'ITALIA CHE RESISTE - LE TAPPE). I morti sono 16, di cui 14 nello stato di Washington. Le ultime due vittime sono morte in Florida, ha reso noto il dipartimento della Sanità dello Stato. Si tratta di una persona di circa 70 anni rientrata da un viaggio all'estero che era risultata positiva ai test nella contea di Lee e di un residente nella contea di Santa Rosa che già soffriva di problemi di salute. Intanto il vicepresidente Mike Pence ostenta tranquillità: "I rischi per gli americani di contrarre il coronavirus restano bassi", afferma, assicurando che gli Stati Uniti "sono pronti. Abbiamo fatto progressi, ma molto resta da fare. I test per il coronavirus saranno disponibili a breve" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

Ventuno casi sulla nave Grand Princess bloccata al largo della California

In California sono risultate positive ai test per il coronavirus 21 delle persone a bordo della nave da crociera Grand Princess, bloccata da mercoledì al largo delle coste. Si tratta, ha spiegato Pence, di 19 membri dell'equipaggio e due passeggeri (LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE).

Nello stato di New York 44 casi

Nello stato di New York Undici sono undici i nuovi casi confermati. Lo ha affermato il governatore Andrew Cuomo, sottolineando che il totale di casi nello stato è di 44. "Otto nuovi casi sono nella contea di Westchester, tre nuovi casi in quella di Nassau", ha aggiunto Cuomo.

Annullato il festival South by Southwest

Intanto è stato annullato a causa dei timori per il coronavirus il South by Southwest, famoso festival di musica, tecnologia e cinema, che si tiene annualmente a Austin, in Texas. "È la prima volta in 34 anni che l'evento non si terrà" affermano gli organizzatori, sottolineando di essere impegnati a valutare le opzioni per riprogrammarlo. Il festival era in programma dal 13 al 22 marzo.