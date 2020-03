Sale a 11 il numero delle vittime causate dal nuovo coronavirus negli Stati Uniti, dove si è registrato anche il primo decesso in California: si tratta di una persona anziana, che aveva già sofferto di problemi respiratori e che si sarebbe ammalata in crociera. Complessivamente i casi accertati di Sars-CoV-2 nel Paese sono 159, di cui la maggior parte concentrata tra California, Stato di Washington (da dove provenivano le altre 10 vittime) e Stato di New York. I primi due, insieme alla Florida, hanno dichiarato lo stato di emergenza (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - DOMANDE E RISPOSTE - IL DECRETO DI CONTE).

Pence: “Rischio basso se si è in salute”

Il vicepresidente statunitense Mike Pence, che guida la task force della Casa Bianca incaricata di gestire la situazione, ha tranquillizzato i connazionali: “Il rischio in America di contrarre il coronavirus resta basso se si è in buona salute”. Pence ha spiegato anche che non c’è bisogno per ora di correre ad acquistare le mascherine: “Bastano le pratiche di buon senso”, ha detto, ricordando le misure di sicurezza implementate agli imbarchi degli aeroporti esteri che si trovano nelle aree a rischio (LA MAPPA DEL CONTAGIO).

In approvazione pacchetto da 8,3 miliardi di dollari

Nel frattempo la Camera del Congresso statunitense ha approvato un pacchetto di misure da 8,3 miliardi di dollari per affrontare l’emergenza. Il provvedimento supera la richiesta di 2,5 miliardi di dollari avanzata dalla Casa Bianca. Il documento deve ora passare al vaglio del Senato, prima di essere firmato dal presidente Donald Trump, ma l’iter si preannuncia rapido dato che sia i Democratici sia i Repubblicani sono a favore delle misure.