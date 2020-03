Continua l’emergenza migranti, dopo che la Turchia ha aperto i confini verso l’Europa. Sono 130.469 le persone che, fino a stamattina, si sono dirette dalle zone interne del Paese verso il confine con la Grecia per cercare di entrare nell'Ue, dopo che Ankara ha annunciato che non intende più fermarle. A dare i numeri, su Twitter, è stato il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu. La cifra è dieci volte superiore a quella riferita dalle autorità di Atene e dalle Ong internazionali. I vertici Ue sono oggi in visita al confine di terra tra Grecia e Turchia per una verifica. Intanto, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha accusato l’Europa di non aver rispettato gli accordi e ha annunciato di aver rifiutato un miliardo di euro di aiuti.

Erdogan ha detto di aver rifiutato un miliardo di aiuti

Mentre migliaia di migranti siriani si sono diretti verso il confine della Turchia con la Grecia, in una conferenza stampa, Erdogan ha detto di aver rifiutato un miliardo di euro di aiuti aggiuntivi che gli sarebbero stati offerti da parte dell'Ue per bloccare i flussi migratori. Poi ha accusato la Grecia di aver ucciso due migranti al suo confine e di averne ferito uno gravemente, senza circostanziare le sue affermazioni. In una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, inoltre, ha sollecitato l'Europa ad "assumersi la sua parte di oneri" nell'aiuto ai migranti.

"L'Ue non ha rispettato la sua parte dell'accordo"

Il presidente della Turchia, in una dichiarazione congiunta con il primo ministro bulgaro Boyko Borissov, ha lanciato accuse all’Europa. "L'Ue non ha rispettato la sua parte dell'accordo" per contenere i migranti in territorio turco "e continua ad applicare il doppio standard", ha detto. Secondo Erdogan, la Turchia ha soddisfatto incondizionatamente tutti i punti dell'accordo, ma "l'onere per i migranti" non è stato condiviso. "Abbiamo già speso oltre 40 miliardi di euro per i migranti, avete promesso di stanziare sei miliardi di euro nell'arco di un anno per distribuirli alle Ong. Li avete stanziati questi fondi? No! Chi vorreste prendere in giro?", ha chiesto Erdogan riferendosi all'Ue. Poi, riferendosi a “un'eccellente cooperazione in materia di sicurezza e solidarietà con la Bulgaria”, ha aggiunto: “Questa visione della cooperazione e della solidarietà dovrebbe essere un esempio per tutti i Paesi dell'Ue".