La British Airways ha deciso di cancellare alcuni dei voli per Milano, previsti fra oggi 26 febbraio e l'11 marzo, a causa della mancanza di prenotazioni che sarebbe legata al diffondersi dell'allarme internazionale sui casi di Coronavirus in Italia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - I PAESI CHE HANNO SCONSIGLIATO O VIETATO I VIAGGI IN ITALIA - IN CALO IL NUMERO DEI CONTAGI IN CINA).

Altri voli per Milano ancora disponibili e prenotabili

Bloomberg, citando fonti della stessa compagnia di bandiera britannica, parla di 22 collegamenti annullati. Da una verifica sul sito di British Airways, però, risultano però ancora diversi voli disponibili e prenotabili anche per i prossimi giorni in partenza da Londra e in arrivo a Linate e a Malpensa.

British Airways: "Continuiamo a operare da e verso l'Italia"

"Continuiamo a operare da e verso l'Italia e possiamo rassicurare i nostri clienti che stiamo continuando a monitorare attentamente la situazione", scrive British Airways sul proprio sito. La compagnia informa che a causa dell'incertezza in alcune aree del Nord Italia ha introdotto opzioni di riprenotazione flessibili per i clienti prenotati per viaggiare da e per alcuni aeroporti. "I clienti prenotati per viaggiare tra Londra e le destinazioni del Nord Italia - si legge ancora sul sito di BA - tra cui Milano (Linate e Malpensa), Torino, Bologna, Venezia, Bergamo e Verona fino al 2 marzo 2020, possono riprenotare a una data di viaggio successiva fino al 31 marzo 2020".

Il Regno Unito non ha fermato i voli per l'Italia

Il governo del Regno Unito ha confermato proprio oggi di non voler imporre alcun provvedimento di stop dei collegamenti aerei con l'Italia, ritenendola una misura controproducente in termini di sicurezza.