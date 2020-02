Coronavirus, cinque università Usa sospendono programmi in Italia

Almeno cinque università statunitensi hanno cancellato i loro programmi di studio in Italia a causa dell'epidemia di coronavirus. L'elenco comprende la Elon University, la Fairfield University, la Florida International University, la New York University e la Syracuse University, quasi tutte con programmi a Firenze. Lo riferisce la Cnn (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - FONTANA A SKY TG24: "CONTAGIATI IN MODO LIEVE 4 MINORI" - IN CALO IL NUMERO DEI CONTAGI IN CINA).

I comunicati stampa delle università

"È stata una decisione difficile da prendere per l'università, dato che questi studenti erano già impegnati in importanti esperienze", ha dichiarato il decano dell'educazione globale della Elon University, Woody Pelton, in un comunicato. "Tuttavia, la salute e la sicurezza degli studenti è la nostra massima priorità", ha aggiunto. "L'Università sta lavorando attraverso la logistica per consentire agli studenti di tornare al campus il 15 marzo", ha invece sottolineato la Fairfield University. Comunicazione simile da parte della Syracuse University: ”Stiamo lavorando direttamente con i nostri studenti per organizzare il loro ritorno negli Stati Uniti. Faremo tutto il possibile per ridurre al minimo l'interruzione dei loro studi accademici”.

Usa aumentano grado di allerta per l’Italia

Proprio oggi, 26 febbraio, i Centers for diseases control (Cdc) e il Dipartimento di Stato Usa hanno modificato le avvertenze per i cittadini americani che viaggiano all'estero, mettendo l'Italia al livello 2 in una scala di quattro: si può viaggiare nel paese, aumentando però le precauzioni, per i focolai di Covid-19. Al livello 1, a cui si trovava il nostro Paese fino al 24 febbraio, c'è Hong Kong, per cui i Cdc non invitano a cancellare o spostare i viaggi, ma semplicemente a usare le normali precauzioni. La Cina è al livello 3 (I PAESI CHE CHIUDONO ALL'ITALIA).