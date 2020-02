Dopo la strage ad Hanau, in Germania, l’Assia ripiomba nella paura. Un'auto ha investito il corteo di Carnevale di Volkmarsen, vicino Kassel, nell'Assia tedesca. L'autista è stato fermato. Lo scrive la Bild on line, riportando quanto dice la polizia di Kassel, presente con molti mezzi sul posto. Le autorità finora non hanno fornito ulteriori precisazioni sul numero dei feriti e sulla dinamica dell'incidente. Dopo la strage di Hanau, che si trova sempre in Assia, il ministero dell'Interno aveva aumentato i dispositivi di sicurezza in tutto il Paese.

Bambini feriti

Ci sarebbero anche dei bambini fra i feriti del corteo di Carnevale di Volkmarsen. Lo riporta la Frankfurter Rundschau. I feriti, stando ai media tedeschi, sarebbero al momento 15. Un testimone oculare ha riferito che la station wagon color argento è entrata nella folla intorno alle 14:30. L'auto è stata guidata per circa 30 metri fino a quando non si è fermata. A quanto riferiscono i media locali il veicolo avrebbe abbattuto un transennamento e sarebbe finito in mezzo alla folla accorsa per assistere al corteo di carnevale nei pressi di un supermercato. Sul posto sono accorse numerose ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia.

Dopo Hanau, torna la paura

Tobias R. è ritenuto l’unico responsabile della strage della sera di mercoledì 19 febbraio in due locali della comunità turca (FOTO - LE INDAGINI). Le vittime sono state 9. L’uomo, ritrovato morto nel suo appartamento con la madre, aveva idee di estrema destra e ha rivendicato il gesto con una lettera e un video in cui afferma che alcuni popoli, che non si possono più espellere dalla Germania, vanno “annientati”. Gli inquirenti hanno ritrovato il materiale della rivendicazione che ha spinto gli investigatori a classificare il caso come un "presunto atto di terrorismo" di matrice probabilmente “xenofoba”. Tesi razziste e xenofobe sono inoltre contenute in una pagina su internet attribuita all'attentatore che aveva circa 45 anni e diffondeva in internet la sue teorie di destra radicale.