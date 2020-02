Patrick Zaki dovrà affrontare altri 15 giorni di custodia cautelare in carcere (IL MURALES CON GIULIO REGENI - L'APPELLO DELLA FAMIGLIA REGENI- LA MOBILITAZIONE NELLE PIAZZE). Questo quanto deciso oggi, 22 febbraio, nell'udienza al Palazzo di Giustizia di Mansura, in Egitto, sul delta del Nilo. Il ragazzo egiziano di 27 anni e studente all’Università di Bologna è in prigione dall'8 febbraio scorso con accuse di propaganda sovversiva. La prossima udienza è fissata al 7 marzo. Lo rende noto l'avvocato della sua famiglia. Intanto lui si difende: "Non ho mai scritto" i post su Facebook per i quali mi accusano. Nei giorni scorsi era già stata respinta la richiesta di scarcerazione.

Amnesty: "Decisione crudele"

Secondo quanto riferito da chi ha assistito all’udienza, il ragazzo, alla domanda del giudice: "E' tuo l'account?" (dal quale sono stati scritti i post incriminati, ndr), ha risposto di "no". Il rinnovo della custodia cautelare in carcere per altri 15 giorni, per prolungare le indagini sul caso di Zaki, è lo scenario 'peggiore' perché questi rinnovi potrebbero andare avanti anche per mesi. "Una decisione brutta e crudele - spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia all'ANSA - che non fermerà la mobilitazione per chiedere il suo rilascio". "L'appello - aggiunge - è quello di rimanere tutti quanti mobilitati, di andare avanti così. Amnesty sta studiando nuove iniziative. Pensiamo che davanti a noi si apre una campagna di medio periodo che può durare anche mesi. Ognuno faccia la sua parte fino in fondo".