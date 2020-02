Volevano conoscere “i suoi legami con l'Italia e con la famiglia di Giulio Regeni”, per questo è stato “picchiato e torturato per 30 ore”. A denunciarlo è la famiglia di Patrick George Zaki, il giovane studente egiziano - che studia all’università di Bologna - arrestato nei giorni scorsi al suo rientro al Cairo. La famiglia ha parlato nel corso di un’intervista a La Repubblica.

“Lo picchiavano e gli chiedevano dei suoi legami con la famiglia di Regeni”

"Non sappiamo perché Patrick sia stato arrestato", ha spiegato uno dei suoi avvocati, Wael Ghally, dalla casa della famiglia del giovane egiziano, a Mansura. "Abbiamo soltanto due certezze – ha aggiunto –. La prima è che nei suoi confronti è stato emesso un mandato di comparizione il 24 settembre, ma nessuno glielo ha comunicato. Per questo è stato fermato alla frontiera. La seconda è che lì è stato bendato e portato da qualche parte al Cairo. È stato detenuto e interrogato per 30 ore, torturato. Lo picchiavano e gli chiedevano dei suoi legami con l'Italia e con la famiglia di Giulio Regeni. Patrick non sa nulla di tutto questo. Così alla fine lo hanno trasferito qui a Mansura”.

La famiglia: niente legami tra Zaki e Regeni

Al giornale ha parlato anche Marize, la sorella di Patrick George Zaki. “Abbiamo saputo quel che è successo a Regeni attraverso i social media, come tutti qui in Egitto. A casa ne abbiamo parlato e Patrick si è fatto la stessa domanda di tutti noi: perché è successo? Nulla di più", ha detto. La famiglia del giovane egiziano ha poi tenuto a sottolineare che non esistono legami tra il ragazzo e il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016 (IL CASO).