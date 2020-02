I duchi di Sussex, Harry e Meghan, in procinto di trasferirsi in Canada, hanno licenziato tutto il loro personale, 15 persone, e chiuso il loro ufficio a Buckingham Palace.

Ultimi impegni

La maggior parte dello staff ha chiesto di negoziare la liquidazione, solo un paio di loro potrebbe essere assorbito a lavorare nella Famiglia Reale. Al momento lo staff è ancora al lavoro su una serie di impegni finali dei duchi di Sussex, a cominciare dal Mountbatten Festival of Music alla Royal Albert Hall in programma il prossimo 7 marzo. L'ultimo incarico per Harry sarà quello come capitano generale dei Royal Marines per la ricorrenza del Commonwealth Day il 9 marzo.

Assenti per i 60 anni del principe Andrea

Al contrario, Harry e Meghan non parteciperanno ai festeggiamenti nel Regno Unito per festeggiare, il 19 febbraio, i 60 anni del principe Andrea (ritiratosi dalla vita pubblica per lo scandalo Epstein), per impegni già presi in quel giorno e annunciando l'invio di un regalo accompgagnato da un video-messaggio.