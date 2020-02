A Luoyang, nella provincia dI Henan, nella parte centrale della Cina, le autorità hanno dispiegato centinaia di camion per spargere disinfettante per le strade della città dopo l'emergenza sul Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE - FOTO). Incolonnati in fila per tre, i mezzi hanno percorso le vie principali del centro della prima antica capitale cinese, che oggi conta più di sei milioni di abitanti. Come si vede in questo video diffuso da Storyful, oltre 600 persone sono state impiegate nelle operazioni. A Luoyang si trovano le Grotte di Longmen, istituite dall’Unesco patrimonio dell'umanità nel 2000. Ogni anno ad aprile la città si riempie del profumo dei fiori di peonia, meritandosi il titolo di “Capitale dei Fiori”. Storicamente è stata la prima capitale del paese, nonché uno degli ingressi alla Via della Seta. Coronavirus, oltre mille i morti. Oms: "Minaccia globale"