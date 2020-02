La tempesta Ciara, che in queste ore si sta abbattendo sul Nord Europa (FOTO), ha provocato tre feriti gravi in Germania. Si tratta di due donne colpite da un albero caduto a Saarbruecken, al confine con la Francia, e di un 16enne ferito alla testa da un ramo a Paderborn, in Renania Settentrionale-Vestfalia. Tutti i collegamenti ferroviari sono stati sospesi e centinaia di voli sono stati cancellati nei principali aeroporti del Paese, tra cui 190 in partenza da Francoforte e 420 da Monaco. A causa della tempesta sono state rinviate anche alcune gare della Bundesliga. (LONDRA, DISAGI A HEATHROW - BATTUTO RECORD DI PERCORRENZA NY-LONDRA)

Treni fermi a causa del vento

La decisione di sospendere la circolazione ferroviaria è stata presa per evitare i danni provocati dal vento, che ha raggiunto picchi di 150 chilometri orari scoperchiando i tetti delle abitazioni. Il 9 febbraio proprio a causa delle forti raffiche, un treno che percorreva la tratta Berlino-Amsterdam ha urtato contro un albero caduto. A bordo c’erano oltre 300 passeggeri.

Disagi dal Regno Unito alla Francia

La tempesta Ciara sta provocando danni e disagi in gran parte del Nord Europa. A partire dal Regno Unito, dove soprattutto in Inghilterra e Galles i trasporti sono nel caos e il timore di alluvioni causate dallo straripamento dei corsi d’acqua ha costretto all’evacuazione diverse famiglie. In Francia 130mila abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica a causa dei forti venti e delle piogge intense. Chiusa per sicurezza la Tour Eiffel a Parigi. Disagi infine anche nel Paesi Bassi e Danimarca.