La tempesta Ciara, che si sta abbattendo sul Regno Unito con forti piogge e venti fino a 160 chilometri all’ora (FOTO), ha contribuito a infrangere un record: le correnti provocate sull’Atlantico e il Nord Europa hanno fatto segnare il tempo di percorrenza più breve mai registrato per i voli commerciali tra New York e Londra, che per tre volte hanno coperto la tratta in meno di 5 ore. Secondo i dati riportati dal sito di monitoraggio aereo Fligthradar, un Boeing 747 della British Airways ha collegato l’aeroporto newyorchese di Jfk a quello londinese di Heathrow in 4 ore e 56 minuti, invece delle 6 ore e 13 minuti stimate. Altri due Airbus A350 della Virgin Atlantic hanno percorso la stessa rotta rispettivamente in 4 ore e 57 minuti e 4 ore e 59. Al netto del Concorde che nel 1996 volò tra le due metropoli in 2 ore e 52 minuti, è stato battuto il precedente primato del gennaio 2018, quando un Boeing 787 della Norwegian fece lo stesso volo in 5 ore e 13.

Strade allagate, disagi ai trasporti

In un video pubblicato sulla piattaforma Storyful si vedono gli effetti della tempesta a Criccieth, nel Galles, che insieme all’Inghilterra è tra le regioni maggiormente colpite da Ciara, i cui effetti arrivano fino in Francia. Nelle immagini, pubblicate su Twitter dall’utente Gethin Jones, si vede il mare ingrossato dalla tempesta, tanto che le onde oltrepassano il molo e vanno ad allagare le strade. A causa del fenomeno atmosferico eccezionale, nel Regno Unito si stanno registrando diffusi blackout oltre a problemi al traffico e ai trasporti, con voli e treni cancellati.