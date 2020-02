Sfidare la forza del vento e della tempesta. Questa donna - una madre, una ragazza, chi lo sa - in una spiaggia dei Paesi Bassi, si abbandona alla forza del vento che la spinge da dietro la schiena, impedendole di cadere. Il video è stato postato su Instagram da Aart van Eldik, un presentatore radiofonico, che ha girato queste immagini a Zandvoort, una città costiera a ovest di Amsterdam. Il video è stato poi ripreso da Storyful.

La forza di Ciara

La tempesta Ciara, domenica 9 febbraio, ha portato venti fortissimi e pesanti piogge in Gran Bretagna e in parte del nord Europa, causando alluvioni, danni ingenti e disagi per la circolazione e per chi deve viaggiare. Decine di voli sono stati cancellati all’aeroporto olandese di Schiphol: la tempesta, arrivata dall’Atlantico, ha infatti spinto il servizio meteorologico a diramare un’allerta arancione in tutto il paese.