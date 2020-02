Maxi incendio in un palazzo in Virginia: tre feriti. VIDEO

Tre persone sono state ricoverate con ferite lievi dopo che un incendio è scoppiato ieri, 8 febbraio, ad Alexandria, in Virginia. Il rogo è divampato in una zona in cui erano in corso i lavori per costruire un condominio di cinque piani e, come si vede in un video diffuso da Storyful, ha generato una colonna di fumo visibile a miglia di distanza.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio

A causa del rogo e del fumo, alimentati dal vento, la Richmond Highway è stata chiusa in entrambe le direzioni. Nel filmato, pubblicato su Twitter da Ismail Royer e poi diffuso da Storyful, si può vedere l’edificio avvolto dalle fiamme e la nube nera che si alza nel cielo. Al momento, riporta Fox, la causa dell’incendio è ancora sconosciuta, ma uno degli operai ha detto che il rogo potrebbe essere scoppiato in uno scivolo per i rifiuti per poi diffondersi agli edifici vicini. Oltre al palazzo in costruzione, sono rimaste danneggiate altre 23 abitazioni e 28 veicoli.