Prima uscita pubblica insieme per Harry e Meghan (LA FOTOSTORIA DELLA COPPIA), dopo il clamoroso annuncio di volersi sfilare dagli impegni 'lavorativi' della Casa Reale britannica. I duchi di Sussex hanno partecipato a Miami giovedì sera a un evento esclusivo ospitato da JPMorgan a South Beach, nella località californiana, come confermato da una portavoce di Buckingham Palace (MEGHAN E LA NUOVA VITA IN CANADA - MEGHAN A SORPRESA NELLA NUOVA PUNTATA DI THE NEW POPE).

Non si conosce l'eventuale compenso per Harry

L'evento, a cui sono state invitate diverse organizzazione caritative, si è svolto in un hotel di lusso di South Beach, affacciato sull'oceano, e il secondogenito di Carlo e Diana è stato fra i relatori, anche se la Bbc non è in grado al momento di precisare se abbia ricevuto un compenso per il suo intervento ed eventualmente di quale entità. "Posso confermare - si è limitata a dire la portavoce di corte da Londra - che i Sussex hanno partecipato ieri a un incontro organizzato da JPMorgan a Miami dove il Duca ha parlato".