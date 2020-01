Prima apparizione in pubblico per Meghan Markle in Canada dopo la “crisi” che si è innescata nella famiglia reale britannica con l'annuncio dei duchi del Sussex di voler diventare indipendenti rinunciando al ruolo nella famiglia reale. Meghan ha fatto visita a Vancouver a un’associazione femminile, la Downtown Eastside Women’s Centre, che offre consulenza, pasti caldi e bisogni di base per donne e bambini della comunità locale.

La foto su Facebook

“Guardate con chi abbiamo bevuto il tè oggi”, scrive l’associazione su Facebook condividendo la foto dell’incontro con la duchessa del Sussex. “Meghan è venuta a trovarci per discutere dei problemi delle donne nella comunità”. La duchessa è apparsa in abiti sportivi, un maglione di lana a trecce, stivali al ginocchio e capelli sciolti. Secondo le indiscrezioni dei tabloid britannici il piccolo Archie è rimasto a casa con la tata e nei prossimi giorni anche Harry si riunirà alla sua famiglia in Canada dove i tre inizieranno la loro nuova vita.

Canada apre le porte a Harry e Meghan, ma restano i nodi su costi e sicurezza

Intanto dopo la svolta segnata a Sandringham con la “riunione di famiglia” che ha portato al via libera della regina Elisabetta alla "nuova vita" di Harry e Meghan, rimangono da sciogliere nodi su alcuni aspetti concreti. Un passaggio fondamentale per arrivare alla soluzione definitiva che la regina ha ordinato entro pochi giorni, dopo aver detto sì per ora a "un periodo di transizione”. Fra i problemi da risolvere, il premier canadese Justin Trudeau indica quello della tutela che il Paese nordamericano dovrà d'ora in poi garantire alla coppia e al piccolo Archie. Trudeau ha evocato la necessità di "colloqui" ad hoc per stabilire la suddivisione dei costi. Non è ancora chiaro se Harry e Meghan rinunceranno solo alla loro quota di appannaggio reale (Sovereign Grant) finanziato direttamente dai contribuenti del Regno, o anche ai 2 milioni di sterline annui (il 95% dei loro introiti) versati dal principe Carlo dalla dotazione del fondo del Ducato di Cornovaglia, che è denaro pubblico solo in modo indiretto.