Kenya, tredici bambini morti in una calca a scuola

Tredici bambini sono morti e oltre 40 sono rimasti feriti, tutti travolti da una calca la cui causa non è ancora stata individuata, in una scuola elementare a Kakamega, nell'ovest del Kenya. Lo ha riferito la polizia locale. "Abbiamo perso di vista 13 bambini poi deceduti nella calca e altri sono in ospedale a causa delle ferite", ha detto alla stampa David

Kabena, capo della polizia di Kakamega, precisando che è stata aperta un'inchiesta sulle cause della ressa.