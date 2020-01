Brexit, in circolazione le monete per commemorare l'uscita dall'Ue. VIDEO

Sono in circolazione nel Regno Unito le monete per commemorare l'uscita dall'Unione Europea. La moneta da 50 pence contiene la scritta "Pace, prosperità e amicizia con tutte le nazioni" e la data della Brexit, 31 gennaio 2020.

Dalla versione brillante a quella d'oro

Ne sono state coniate tre milioni e altri sette milioni entreranno in circolazione entro la fine dell'anno: chi non vede l'ora di possederne una, può acquistarle online. La Royal Mint (la Zecca Reale britannica) ha messo in vendita varie versioni, da quella solo brillante al modello d'oro in edizione limitata.

Per la Royal Mint tre precedenti con l'Ue

E' la quarta volta che la Zecca Reale produce una moneta commemorativa per segnare le relazioni del Regno Unito con l'Unione Europea: nel 1973 per l'ingresso nella Comuinità economica europea, nel 1992 per un progetto per il mercato unico e nel 1998 in occasione del 25° anniversario dell'adesione all'Ue.