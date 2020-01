Usa, forte esplosione in un palazzo a Houston

In un palazzo a Houston si è verificata una potente esplosione. La notizia è stata data dalla polizia locale. In un tweet il Dipartimento di Polizia ha comunicato che alle 4.30 del mattino, ora locale, gli agenti sono intervenuti, dopo lo scoppio nella parte occidentale della città, nell'area di Gessner. Ancora non è noto se ci siano vittime o feriti, così come sono ignote le cause dell'esplosione. Su richiesta delle autorità tutto il traffico nell'area è stato deviato.