Il vicepresidente Usa Mike Pence in Italia: l'arrivo a Ciampino. VIDEO

Il vicepersidente degli Stati Uniti Mike Pence è atterrato poco dopo le 11 all'aeroporto militare di Ciampino, accolto - tra rigidissime misure di sicurezza - dagli ambasciatori degli Stati Uniti in Italia e in Vaticano, Lewis M. Eisenberg e Callista L. Gingrich, da quello presso la Fao, Kip Tom e dal Capo del Cerimoniale della Repubblica, Inigo Lambertini.

Pence è arrivato in Italia in compagnia della moglie Karen e della figlia Charlotte. Subito dopo lo scambio di saluti avvenuto sotto bordo, i tre sono saliti su una berlina blindata dell'ambasciata americana, per lasciare lo scalo romano, scortati da un nutrito dispiegamento di auto della Security Usa e delle forze dell'ordine. Durante la sua visita nella Capitale Pence ha in agenda un incontro per questo pomeriggio con oil premier Conte: sul tavolo del bilaterale la questione dei dazi e la situazione in Libia.