Sono più di 80 mila i canadesi che hanno firmato una petizione online per chiedere al principe Harry e alla moglie Meghan Markle di farsi carico delle loro spese di sicurezza durante la loro permanenza in Canada. "I canadesi sono lieti di dare il benvenuto al duca e alla duchessa in Canada, ma hanno detto chiaramente che i contribuenti non dovrebbero essere costretti a sostenerli", ha spiegato Aaron Wudrick, il presidente della Canadian Taxpayer Federation, l'associazione promotrice della raccolta di firme.

La nuova vita di Harry e Meghan in Canada

"Tutti i canadesi", ha poi aggiunto Wudrick, "augurano" ai duchi del Sussex "di poter realizzare la loro ambizione di diventare finanziariamente indipendenti". Un riferimento questo, alla decisione presa da Harry e Meghan - poi formalizzata con la famiglia reale inglese - di rinunciare, dalla primavera 2020, allo status di membri attivi della royal family. I duchi di Sussex, d’ora in poi, divideranno il loro tempo tra la Gran Bretagna e il Canada. Meghan Markle era volata a Vancouver subito dopo l’annuncio del passo indietro dei duchi di Sussex, mentre Harry si era trattenuto in Gran Bretagna fino al 20 gennaio, per poi raggiungere la moglie e il figlio Archie.