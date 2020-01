Incendi Australia, aereo atterra a Sydney tra le fiamme. VIDEO

L'Australia conta le vittime e i danni di settimane caratterizzate dagli incendi che hanno devastato tutto il continente. L'emergenza ora si è attenuata ma restano episodi, anche isolati, a mettere apprensione. L'ultimo è di queste ore e arriva da Sydney dove un incendio di un palazzo vicino all'aeroporto centrale ha creato problemi al traffico aereo. Nel video che arriva da Storyful si vede come un aereo, in fase di atterraggio, è costretto ad entrare in una colonna di fumo che si è sprigionata dal rogo di una palazzina nelle vicinanze. Per fortuna nessuna conseguenza per i passeggeri mentre i vigili del fuoco continuano senza sosta la loro opera di spegnimento delle fiamme. Incendi Australia, le prime stime dei danni. Video e foto