Ieri sera circa 30 manifestanti hanno cercato di entrare nel teatro parigino della Bouffes du Nord, dove Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte stavano assistendo alla rappresentazione de La Mouche. Lo riferisce France Info. Il tentativo è stato fermato dalla polizia e il presidente francese e consorte, dopo essere stati messi in sicurezza per alcuni minuti, sono rientrati in sala per vedere la fine della rappresentazione. (LE PROTESTE PER LE PENSIONI)

La foto postata sui social

Secondo quanto riporta France Info, tutto è iniziato a causa di un video della coppia presidenziale postato sui social da Taha Bouhafs, un “giornalista militante” che, esortando i militanti a intervenire fuori dal teatro, ha scritto su Twitter: "Qualcosa si sta preparando, la serata sarà movimentata". L’uomo è poi stato fermato.

Il messaggio di Macron

L'entourage del presidente ha poi fatto sapere successivamente che Macron "continuerà a recarsi a teatro come è abituato a fare e vigilerà affinché azioni politiche non violino la libertà di espressione, la libertà degli artisti e la libertà di creazione".