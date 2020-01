Tra gli animali maggiormente colpiti dall'emergenza incendi in una parte dell'Australia, i koala sono sicuramente quelli più in difficoltà. Tante le situazioni nelle quali da parte dei cittadini c'è stata come una gara per portare loro soccorso, salvandoli da pericoli mortali o abbeverandoli con ingegno e umanità. In questo video un koala provvede da solo a dissetarsi, sfruttando le pozzanghere che si sono formate in seguito alla pioggia. E non manca la tenera carezza di un bambino, a dargli coraggio e conforto.

Tra inondazioni e incendi

Nel Paese, intanto, le piogge e i temporali hanno bagnato la maggior parte dell'Australia orientale e fermato gli incendi, ma hanno anche portato una nuova minaccia: quella delle inondazioni in alcune zone. "La pioggia continua a cadere su un certo numero di focolai", ha dichiarato il servizio dei Vigili del fuoco del Nuovo galles del Sud, "aiutando gli sforzi per contenere le fiamme".

Il pesantissimo bilancio delle vittime in 5 mesi

Lo stato del Queensland è stato colpito da forti tempeste, causando inondazioni improvvise, ma senza causare per fortuna vittime o feriti. I meteorologi si aspettano piogge tra domenica e lunedì anche nello stato di Victoria, alimentando le speranze che possano aiutare a domare gli incendi che continuano a imperversare in quelle zone. 28 i morti nei roghi negli ultimi 5 mesi, pesantissimo il tributo pagato nelle fiamme da koala, uccelli e altre specie animali.