Usa, raffica di vento distrugge il tetto di una palestra: tre studenti feriti. VIDEO

Tre studenti al quinto anno delle elementari sono rimasti feriti dopo che una raffica di vento ha distrutto parte del tetto di una palestra in una scuola di Clinton, in North Carolina (Usa). Come spiega il Servizio meteorologico nazionale, nello scorso 13 gennaio l'area è stata investita da un microburst, ossia un fenomeno meteorologico - simile a una tromba d'aria - che consiste in folate intense che raggiungono alte velocità. In questo caso, si sono toccati i 136 chilometri orari.

Tutti dimessi

Nel fimato diffuso da Storyful, si nota come gli studenti giochino spensierati nella palestra. All'improvviso, il tendone rosso dietro al canestro si squarcia, facendo entrare sul campo da basket i detriti del tetto. In quel momento, secondo Abc 11, erano presenti un insegnante e 21 bambini, di cui tre trasportati in ospedale per curare le ferite e poi dimessi.