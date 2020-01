Gli Stati Uniti hanno deciso di espellere 21 allievi militari sauditi in addestramento nelle basi americane sul territorio Usa. Un provvedimento preso alla fine di un’indagine interna del Pentagono dopo la sparatoria del mese scorso nella base aeronavale di Pensacola, in Florida, che ha provocato 4 morti (compreso l’assalitore). Dei 21 allievi espulsi, 17 avevano account sui social con alcuni contenuti jihadisti o anti americani. Non sono emerse, comunque, prove di loro coinvolgimenti con gruppi terroristici. A riferirlo è stato l'attorney general Usa William Barr.

Barr chiede a Apple sblocco iPhone terrorista

Barr ha definito l’attacco a Pensacola, all'interno di una delle più importanti basi americane per l'addestramento, un "atto di terrorismo". In Florida, lo scorso 6 dicembre, un giovane ufficiale dell'aviazione militare di Riad ha ucciso con una pistola tre marinai e ne ha feriti altri otto, prima di essere colpito a morte dalla polizia. Durante la conferenza stampa, Barr ha rinnovato la richiesta ad Apple di sbloccare i due iPhone dell'ufficiale saudita che ha ucciso i tre marinai. Finora, ha aggiunto, la società di Cupertino non ha fornito assistenza concreta. Apple si è sempre opposta alla richiesta, sottolineando di aver già aiutato il Bureau condividendo i dati nell'archivio iCloud.

Le indagini dopo la sparatoria a Pensacola

Dopo l’attacco in Florida, gli Usa hanno avviato delle indagini scoprendo che Mohammed Saeed Al Shamrani, l’autore della sparatoria, si era radicalizzato sin dal 2015 e, prima di entrare in azione, aveva postato su Twitter un “testamento” con una citazione del defunto capo di Al-Qaida Osama bin Laden e un manifesto contro gli Usa "nazione del male" per le sue politiche contro i musulmani e a favore di Israele. Il Pentagono, così, aveva avviato uno screening su tutti gli 850 allievi sauditi presenti nelle basi Usa, sospendendone l'addestramento operativo. Ora per 21 di loro è arrivata l’espulsione.