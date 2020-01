Usa 2020, Booker sospende la campagna: sono 12 i dem in corsa

Sono dodici i candidati democratici rimasti in campo per ottenere la nomination per le presidenziali Usa di novembre. Il senatore Cory Booker ha infatti sospeso la campagna elettorale. Era l'ultimo candidato afroamericano dopo l'uscita di scena della senatrice Kamala Harris.

Sondaggi e raccolta fondi deludenti

"È stata una decisione difficile da prendere ma ero entrato in questa corsa per vincere, e ho sempre detto che non avrei continuato se non ci fosse stata più speranza di vittoria", ha scritto Booker in una e-mail ai sostenitori, confermando le difficoltà legate agli scarsi risultati sia sul fronte dei sondaggi sia su quello della raccolta dei fondi.

L’ultimo dibattito prima dell’inizio delle primarie

Il passo indietro di Booker, che aveva incentrato la sua campagna sul messaggio di unità, cade un giorno prima l'ultimo dibattito tv tra i candidati democratici prima dell'inizio delle primarie in Iowa il 3 febbraio. Dibattito al quale il senatore non si era qualificato (COME FUNZIONANO LE PRIMARIE).

Iowa, sondaggio: Biden in testa

Ci si avvicina all’apputamento in Iowa anche con un dato importante. Secondo l'ultimo sondaggio della Monmouth University, infatti, l’ex vicepresidente Joe Biden è passato in testa col 24% davanti al senatore Bernie Sanders al 18%. Seguono Pete Buttigieg al 17% ed Elizabeth Warren al 15%. Secondo RealClearPolitics, il sito specializzato che fa la media dei principali sondaggi, in Iowa, dove per settimane era stato avanti Buttigieg, è ora un testa a testa tra Biden e Sanders.