Harry e William: "Noi due lontani? Una storia falsa"

"Una storia falsa" pubblicata "malgrado le nostre smentite”. Così i principi Harry e William hanno smentito in una nota congiunta diffusa a margine del summit reale quanto scritto dal Sunday Times sui presunti toni particolarmente aspri di loro divergenze recenti, dopo la decisione di Harry e Meghan Markle (LA FOTOSTORIA DI MEGHAN) di volersi 'emancipare' dal loro status di reali senior (LE REAZIONI ONLINE). I figli di Carlo e Diana, nel testo diffuso dalla corte, rivendicano poi l'impegno comune per la salute mentale, denunciando come attribuire loro "l'uso d'un linguaggio aggressivo sia offensivo e potenzialmente pericoloso".

La smentita

Nel comunicato non si indica il nome di alcuna testata specifica. Secondo le interpretazioni più diffuse, l'accusa sarebbe tuttavia contro il Times di Rupert Murdoch. Non tanto per i contenuti pubblicati ieri dall'edizione domenicale (il Sunday Times) sulle affermazioni attribuite a William a proposito di un allontanamento del fratello da lui; quanto per un articolo uscito oggi, nell'edizione del lunedì, in cui si riportano indiscrezioni stando alle quali il duca di Sussex avrebbe di fatto rotto i ponti con il primogenito duca di Cambridge poiché questi si sarebbe mostrato "non amichevole" e irrispettoso nei confronti di Meghan (TUTTI I COMPONENTI DELLA ROYAL FAMILY).

Bbc: smentita di William riguarda accusa di "bullismo"

Secondo la Bbc, l'oggetto della smentita formale congiunta diffusa dai due figli di Carlo e Diana sullo sfondo dei contrasti esplosi all'interno della famiglia reale britannica, è il riferimento specifico a un presunto atteggiamento di "bullismo" attribuito al principe William da fonti indicate oggi dal Times come vicine ai duchi di Sussex Nell'articolo "incriminato" si afferma che Harry si sarebbe sentito "spinto fuori" di fatto dalla Royal Family a causa "dell'attitudine bullista" del fratello maggiore contro di lui e sopratutto contro la consorte Meghan. Un riferimento negato dagli staff di entrambi al giornale, precisa la nota odierna, lasciando intendere come il duca di Cambridge si senta personalmente offeso da questo sospetto data l'intensa campagna da lui condotta - assieme alla moglie Kate e a agli stessi Harry e Meghan - proprio per la protezione della salute mentale da fenomeni quali il bullismo.