Le unità d'elite delle Guardie della rivoluzione (Pasdaran), si dicono "pronte a usare la forza per placare le manifestazioni contro il regime" iraniano se non si dovessero fermare. Lo ha affermato il rappresentante della Guida suprema all'interno delle Forze, Ali Shirazi, citato dall'emittente iraniana Iran International e ripresi da Sky News Arab e Al Arabiya. Migliaia sono scesi in piazza per protestare dopo l'ammissione di colpa di Ali Khamenei e del regime sull'abbattimento dell'aereo ucraino che ha provocato 176 vittime. "Quelli che manifestano sono seguaci degli Stati Uniti e di Israele", ha commentato Ali Shirazi. Secondo l'agenzia iraniana Mehr alle manifestazioni avrebbe partecipato anche l'ambasciatore britannico a Teheran, Rob Macaire, che è stato temporaneamente arrestato per il suo presunto "coinvolgimento nel provocare atti sospetti".

Arrestato e brevemente detenuto l'ambasciatore britannico a Teheran

L'Iran, tramite il ministero degli Esteri, ha confermato di aver arrestato l'ambasciatore britannico e afferma di averlo liberato subito dopo la sua identificazione. Macaire ha negato di essere sceso in piazza, mentre Londra, confermando il suo arresto, definisce la sua detenzione temporanea "una flagrante violazione del diritto internazionale".

La preoccupazione dell'Ue

"È normale voler rendere omaggio, alcune delle vittime” dell’aereo abbattuto “sono britanniche”, ha detto l’ambasciatore. “Sono andato via dopo 5 minuti, quando sono cominciati alcuni cori", ha scritto ancora su Twitter Macaire. "Arrestare diplomatici è naturalmente illegale, in tutti i paesi" ha aggiunto. Il capo della diplomazia europea Josep Borrell si è detto “molto preoccupato dopo la temporanea detenzione dell'ambasciatore britannico in Iran. Il rispetto della Convenzione di Vienna è un obbligo”.