Islanda, 39 turisti investiti dalla tempesta di neve: tutti salvi. VIDEO

Doveva essere un avvincente tour in motoslitta sul ghiacciaio Langjökull, in Islanda, ma la gita si è trasformata in un incubo. Lo scorso 7 gennaio, 39 persone sono rimaste coinvolte in una tormenta di neve, rimanendo bloccate per cinque ore tra le raffiche di vento e riparandosi dietro agli stessi veicoli. Come riporta il Reykjavik Grapevine, 200 soccorritori sono giunti sul posto dopo l'allarme, e hanno portato tutti i turisti in salvo in un rifugio vicino.

Partite le indagini

Tra le persone recuperate c'erano anche bambini. Qualche turista è stato curato per congelamento. Il magazine islandese ha spiegato che "la polizia sta indagando sulla vicenda", dato che - prima della gita turistica - era stato divulgato un allarme meteo proprio per la zona del ghiacciaio. Una donna rimasta coinvolta nella tormenta ha detto alla Bbc che pensava "di morire là fuori". I filmati del salvataggio sono stati girati da alcuni soccorritori e poi diffusi da Storyful.