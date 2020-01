Russia, interrompe la conduttrice in diretta tv: "Mamma, ti è arrivato un messaggio"

La giornalista Anna Kizilova del canale russo TaghilTV stava conducendo il telegiornale, quando è stata interrotta in diretta dalla figlia. "Mamma, ti è arrivato un messaggio", ha detto la bambina alla cronista, che ha cercato di mandarla via senza mascherare un certo imbarazzo. Il momento buffo - risalente al 2012 - è balzato agli onori della cronaca solo in questi giorni, quando la stampa occidentale ha scoperto il filmato, condiviso dalla stessa Kizilova già a marzo 2019.

Imbarazzo e risate

Nel video, si nota come la conduttrice tenti di spingere la figlia fuori dall'inquadratura, cercando nel frattempo di lanciare un servizio. Poi la diretta si interrompe, e la stessa giornalista non riesce a trattenere le risate. Del resto non è successo nulla di grave. Anzi, l'episodio dimostra solo il bene che una bambina può volere alla propria madre.

"Pensavo di perdere il lavoro"

"Ero preoccupata di poter perdere il mio ruolo di conduttrice. Poi il direttore ha chiesto quale fosse stata la reazione del pubblico e mi hanno detto che è stata positiva", ha detto Kizilova a Central European News (Cen). E sul fatto che il filmato sia diventato virale solo ora, ha risposto: "Ho solo postato un vecchio video, risalente al 2012, non realizzando che sarebbe potuto diventare popolare. Poi si è diffuso online, e un giornalista locale mi ha chiesto il permesso per utilizzarlo". Da lì è partito tutto. Ora Elizaveta, la bambina protagonista del filmato, ha 12 anni e da grande non vuole fare la giornalista, ma l'attrice.